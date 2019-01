"Tenía pulso bajo y el oficial Cristian Flores se quedó intentando reanimarla. En ese momento escuché ruidos en otra habitación, llantos de un bebé. Fui a ver qué sucedía y vi a cuatro menores que eran hijos de la mujer. El bebé lloraba mucho. No sabía qué hacer y lo amamanté para que se calmara", relató la joven.

El desgraciado hecho ocurrió el jueves alrededor de las 21, en una precaria vivienda donde también viven otros tres chiquitos de 3, 4 y 5 años. "Escuchar a esos nenes me partió el alma. Me olvidé de lo que estaba pasando, me aislé. En ese momento no actuó la policía sino la mujer, la madre. El ser humano", dijo Micaela, quien es policía desde hace siete años.

En cuanto a la víctima, Flores sostuvo que le realizó RCP pero no logró reanimarla. "Desde que empecé la maniobra hasta que vinieron los paramédicos no me alejé de la mujer. Hice todo lo posible y no alcanzó para salvarle la vida. Pusimos todo lo que estaba a nuestro alcance", se lamentó.

LEÉ MÁS

La policía que amamantó a un bebé maltratado

¡Qué ternura! Mirá a la perra que adoptó y amamantó a un monito