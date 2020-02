Una periodista se intentó levantar a Esteban Lamothe

“Me parece que hay un error, porque se habla de belleza, si está fachero, y eso es lo clásico. Lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa. A mí me conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo con vos”, siguió Manguel.

Sorprendido ante esa gran declaración, el actor devolvió el cumplido. “Nunca me dijeron cosas así, te amo yo también entonces”, dijo. “¿Te intimida?”, preguntó Manguel. Y él retrucó: “Cuando alguien te quiere mucho, también como que lo querés”.

“No sé si nos queremos porque no nos conocemos, nos podemos conocer. Me pasan cosas con vos que no me pasan con otros”, siguió la periodista, a lo que el intérprete agregó: “Que lindo, no hay nada más lindo que el deseo”.

“¿Y qué hacemos con este deseo? ¿Cómo me voy con tanto deseo?”, acotó ella, y, queriendo quedar como un caballero, Lamothe le dijo: “Tengo que decirte que sos muy linda Romina, te vi en la tele”.

“¿Vos estás en pareja?”, insistió la periodista, y él respondió con un “Sí”. Es que desde hace varios años está de novio con la actriz Katia Szechtman. Fue allí cuando Romina le preguntó si se podían dar “algunos besos” sin que su novia se ponga celosa. “Después lo podemos conversar con ella”, cerró el actor.

Romina Manguel. Esteban Lamothe.jpg

