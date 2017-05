Verónica Castro, furiosa por la boda de su hijo Cristian

“Me mandó una tarjetita la semana pasada diciéndome eso, pero yo dije: ‘No, esto es una broma, no es cierto’. Pero es Cristian, es mi hijo y lo conozco cómo es”, contó Verónica sobre la situación que le tocó vivir, y agregó decepcionada: “La verdad es que todo lo hicieron tan inesperadamente que no sé ni por qué lo hicieron así, pero bueno, así decidieron casarse y está bien. Ya ni modo. Qué se le va a hacer”.

Por otro lado, expresó que la abuela del músico también está molesta con su actitud. “La abuela de Cristian, mi mamá, también está sacadona. No sé, lo hizo todo correteado”.

Las declaraciones de la intérprete sorprendieron, ya que ella mantiene un fuerte vínculo con su hijo. Sin embargo, mostrándose conciliadora declaró: “Yo ya me río, porque si no me la pasaría re mal, ya no me interesa pasármela mal. Se ve que es una buena chica y que también trabaja en la música. Que les vaya bien... Que Dios los bendiga, que a todos nos vaya bien, que sean felices y punto”, finalizó.