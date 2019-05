Minutos después, la intérprete terminó explotando contra Damián Rojo, quien la tildó de discriminadora por sus dichos. “Ella se percibe mujer”, comentó Rial, a lo que la actriz señaló: “Es distinto mujer que femenino”. “Cuando hacés esa separación estás discriminando”, remató el panelista.

“Voy a decir una cosa. Soy una discriminadora y si estás de acuerdo conmigo, vení a ver mi obra al teatro Maipo y si no estás de acuerdo conmigo, no me importa”, cerró, antes de irse del piso.

Acá, el momento:

