Wanda Nara apuntó contra Maxi López: "nunca me pasa plata"

Desde que se divorciaron en 2013 tras cinco años de matrimonio, la mediática y el jugador del club brasileño Vasco da Gama nunca lograron tener una buena relación y siempre tuvieron fuertes enfrentamientos.

En un nuevo capítulo de esta guerra, la hermana de Zaira Nara volvió a criticar a López en Instagram Stories cuando contestó algunas preguntas que le hicieron sus seguidores de la red social.

wanda2.jpg

"¿El papá de los chicos te pasa plata?", le consultaron. "Nunca, pero no lo necesito tampoco, entonces no hay problema", respondió Wanda. Desde hace años, ella lo acusa de no pasarle la cuota alimentaria de los tres pequeños.

En otra conversación virtual que tuvo con sus seguidores dijo que el jugador veía a sus hijos "cuando él quería y podía". También, aseguró que se llevaba bien con Maxi, pero minutos más tarde, se arrepintió de esa respuesta y la borró.

