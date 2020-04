02012.jpg

Weich fue más allá y explicó el por qué de sus duras palabras sobre las personas que participan en debates o discusiones del algún tema público. "La televisión cambió con Gran Hermano, no existía el panelismo hasta Gran Hermano. Gran Hermano tenía un programa en cada canal, el negocio era que esté en todos los canales, a el negocio o a el show de GH le servía, porque para llenar el espacio de tener que hablar de GH te hacen falta panelistas", detalló el conductor.

Medios

El ex conductor de Sorpresa y media no dejó afuera a los medios en su análisis: "Siento que buscan darte las noticias para psicotizarte y que sientas miedo y te ponen el -urgente- de último momento como si fuera a explotar una bomba. Hay conductores que gritan como si llegara el hombre a la Luna en bolas y la verdad que no es necesario".

"Hay notas que no dicen nada, hay gente que cree lo que lee y es palabra santa porque lo lee en los diarios", cerró Weich.

Sobre el minuto a minuto que se vive en la actualidad, Weich explicó: "En la época de Sorpresa y media miraba el minuto a minuto el día a lunes, no es que está mal, está mal cuando el minuto a minuto te va al oído, cómo voy a echar a un invitado que está hace dos minutos al aire. Creo que es una batalla perdida, eso no va a cambiar".

