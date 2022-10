zairaaaaa.JPG

“Hubo una especie de cacería de brujas en el entorno de ella porque querían saber cómo nos habíamos enterado”, contó el panelista del programa conducido por Carmen Barbieri. Recordemos que fue el propio Pampito quien había dado la primicia sobre el tema que tan mal parado deja al ex de Zaira y que a ella habría enfurecido que se haya dado a conocer.

“Estaban buscando quién lo filtró y la que empezó a contarlo fue Nora, se lo comentó inocentemente a alguien y ahí me entero yo”, aclaró Pampito. Por otro lado, en LAM dieron detalles de la obsesión que tenía Von Plessen con la relación que Zaira habría tenido con el polista Facundo Pieres.

“Ella empezó a verse con el polista cuando su relación con Jakob no era clara. El vínculo dura tres meses. Y cuando se entera el marido, aparece la crisis. Era todo raro. Ella sin anillo, la fotito, en un momento ellos se separan y ella sigue el vínculo con el polista", aseguró Yanina Latorre.

“El marido decide reconquistarla. Ella lo deja al polista y empiezan a recomponer. Empezaron a estar juntos. Y él es como Wanda, no puede perdonarla. Lo intentó pero no pudo. La remaron un montón, ella no lo vio nunca más al polista. Fue él quien le pidió que comunique la separación", cerró la panelista del programa que conduce Ángel de Brito.