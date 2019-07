Un grito de Emilio hizo que el sujeto pegara la vuelta hacia donde estaba él. “Se me vino y con una mano que tapaba con la manga de la campera hacía como que tenía una punta, un cuchillo. Y me decía que quería plata, toda la plata”, recordó. El jubilado, en un principio temió lo peor y no le quedó otra que mirar cómo ese sujeto y otros dos que vio después revolvían todo el hogar, incluso hasta la heladera. “Yo estaba al lado del tipo mientras me tiraba todos los cajones, pero no podía hacer nada”, dijo. Hasta que en un momento se animó y lo enfrentó. “Me daba la impresión que no tenía nada en la mano, por eso lo cacé del brazo y ahí parece que se asustó y les dijo a los otros que dispararan”, afirmó.

Para ese entonces los delincuentes ya tenían cargadas las pocas cosas de valor de las víctimas. Incluso les habían vaciado la heladera y de la mesa de luz de Emilio habían sacado su dentadura postiza. “Lo que más nos duele son los televisores, con eso nos entreteníamos”, señaló con voz baja una apesadumbrada Yolanda, quien se enteró del ataque cuando su hermano la fue a despertar, una vez que había pasado todo. “Nos llevaron lo poco que teníamos. Fue un momento feo, pero yo no les temo a los ladrones. Si hubiese tenido un arma los liquido”, cerró Emilio.

Hasta el momento, y pese a las descripciones que el hombre les dio a las autoridades de los delincuentes, no hay detenidos por el hecho.

LEÉ MÁS

Mató a su ex en un baile en un centro de jubilados

Asesinan a una pareja de jubilados y detienen a la hija

Caen tres jubilados con el cuento de la reparación histórica