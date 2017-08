Abal Medina ratificó que Randazzo no se bajará de octubre

Buenos aires.- El candidato a diputado nacional por Cumplir, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que “no hay posibilidad de que Florencio Randazzo baje su candidatura” para apoyar a la lista de Unidad Ciudadana en las legislativas de octubre, tras subrayar que “fue un error” cometido por Cristina Kirchner el no haber permitido las PASO en la provincia de Buenos Aires. “Al no haber habido PASO, vamos a ir con listas separadas”, aseguró Abal, al confirmar que el líder del espacio del PJ no se bajará de las legislativas del 22 de octubre, aunque admitió que “algunos intendentes” les pidieron que acompañen a CFK.