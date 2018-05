Agredida y violada por su ex, relató su triste historia

“Nos conocimos a comienzos de 2017. Al principio era el hombre ideal, pero duró poco. Después del primer mes se fue tornando más violento. Comenzaron las agresiones verbales y el control obsesivo. Me decía que tenía celos”, relató.

Galante, de 43 años, es taxista en la localidad bonaerense de San Martín. Como le decía que no podía manejar por estar pendiente de ella, comenzó a pedirle dinero. Ella se negaba y él la golpeaba. Como este, fueron cientos los episodios que vivió durante casi todo el año.

En julio, la mujer supo que estaba embarazada. En un principio Galante aceptó la idea de que sería padre y eso generó cierta expectativa de que con la llegada de un bebé todo podría ser distinto. Pero no. “Cuando se enteró de que eran dos, terminó de explotar. Estábamos un día en el auto y paramos en un supermercado chino para comprar cerveza. Él tomaba mucho, estaba borracho y me tiró contra el auto y me golpeó. Perdí el embarazo”, contó la mujer.

Estuvieron casi dos meses separados tras la pérdida de los mellizos. El 28 de enero de este año, mientras esperaba un colectivo Rinaldi fue abordada por Galante, quien la obligó a subir al taxi y la llevó hasta un garage en San Martín. Se percató de que no hubiera nadie y nuevamente sometió a Ana María al horror. “Me violó. Me dio una trompada en la cara y empezó a patearme en el piso”, relató.

