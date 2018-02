Aislado, Díaz Gilligan renunció

El ahora ex funcionario estuvo ayer, desde la mañana hasta la tarde, en la Casa Rosada y después de varias reuniones con hombres de la primera línea del macrismo presentó su renuncia. En las últimas horas hubo un cambio de postura en los altos mandos del Gobierno sobre este escándalo, ya que el domingo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió a Díaz Guilligan al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron “previo a su paso” por el Ejecutivo y no se trata de “fondos públicos”. Pero 24 horas después, ante la presión opositora y también de miembros del oficialismo, la renuncia resultó inevitable. “Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos, demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado”, dijo en su renuncia.

Aun así, la Oficina Anticorrupción corroboró que Díaz Gilligan no informó en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta en Andorra.

“Díaz Gilligan, mínimamente, habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor, al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad”. Rodolfo Tailhade, Diputado del FpV

“Un apartamiento en la función no es tan trascendente a los fines de esta investigación. Lo importante es presentar todas las pruebas que tenga a su disposición”.Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional-Jefatura de Gabinete