"Algunos actos de la RAM parecen terrorismo"

“Es un tema preocupante y que a nosotros nos preocupa”, dijo en un principio Michetti sobre los enfrentamientos acaecidos en el sur. Y añadió: “Quiere decir que no estamos conformes y contentos con lo que está pasando, obviamente que es un tema difícil de atacar y difícil de poner en caja, porque no es una cosa normal que 60 o 70 aparezcan casi de la nada. Es raro, ¿no?, que de golpe aparezca esta violencia en el sur cuando antes no existía, reclamando tierras que antes tampoco eran de los mapuches; entonces, acá algo extraño hay”. Por otra parte, expresó que “los mapuches” son un pueblo “muy pacífico”.

La funcionaria expresó que se está realizando una investigación en torno a la muerte de Nahuel y que desde el Poder Ejecutivo tratarán el tema con “transparencia”.

Además, enfatizó que lo que tienen que hacer las fuerzas del Estado es defender a los ciudadanos cuando un tercero incumple la ley.

“Se sabe que la bala es de 9 milímetros, se sabe cómo entró, se está haciendo la investigación que hay que hacer, y se verá y se tratará como hemos tratado todos los temas, con total transparencia y con toda la verdad sobre la mesa, sin ocultar nada y sabiendo que si hay algo que se hizo mal, se va a decir que se hizo mal. Pero creo que hay que tener en cuenta que acá estamos defendiendo a los ciudadanos”, dijo Michetti.

“Hubo un ataque, no tiraron tiros porque sí. Hay armas. Se supone que hay armas de todo tipo, lanzas, piedras y también hay armas de fuego. Pero el ataque existió”. Gabriela Michetti. Tuvo un cruce con un periodista sobre la muerte de Rafael Nahuel.