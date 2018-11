Alperovich amenazó con que puede irse del interbloque del PJ

“El bloque federal no me representa ideológicamente. Estamos analizando con Beatriz Mirkin (senadora por Tucumán) qué medidas vamos a tomar en los próximos días”, afirmó ayer el tucumano en declaraciones a AM 530. Alperovich aseguró que hay otros senadores del interbloque del PJ que piensan como él pero sostuvo que “nadie da el primer paso” para dejar el bloque. “Usted no dude de que vamos a dar el primer paso”, sostuvo cuando se le preguntó si se iría de la bancada que conduce Pichetto.