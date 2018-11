Alperovich formalizó su alejamiento del bloque del PJ

Buenos aires. Y su amenaza, rápidamente, se convirtió en un hecho. El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, formalizó en el mediodía de ayer su alejamiento del bloque Argentina Federal que preside Miguel Pichetto en el Senado de la Nación. “Consideramos que esto ha llegado a un límite, que el presupuesto que está pretendiendo que aprobemos no tiene consistencia, seriedad ni veracidad. No la tiene en sus supuestos de recaudación ni en las metas fiscales propuestas”, sostuvo el ex mandatario provincial en un párrafo del comunicado dirigido a Pichetto.