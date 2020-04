Ambrosino confesó en Intrusos que tiene orgías virtuales

Cuando fue el turno a Ambrosino, no escondió nada y contó que había terminado su relación con una persona que vive en Miami. "Me saqué el anillo que me dio porque habían aconsejado no tener anillos o pulseras porque podrían acumular cualquier tipo de virus. Le comenté que me lo iba a sacar y me contestó que no me lo saque. ‘Me saco el anillo’, ‘No te saqués el anillo’, y así, y bueno, cortamos", reveló el periodista.

Rial le preguntó si se encontraba haciendo el duelo. Pero la respuesta fue letal: ¡Ningún duelo! La aplicación esta, Zoom (utilizada para hacer videollamadas enre varias personas), es buenísima para las madrugadas. No te das una idea", aseguró el panelista. "¿Hacés orgías?", repreguntó el conductor. "Es una orgía virtual, podríamos decirlo", aseveró Daniel.

