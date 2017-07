AMIA: siguen los reclamos de justicia

La reunión fue bajo el lema “23 años de impunidad en la historia de todos”, en Pasteur 633. Fueron oradores el presidente de la AMIA, Agustín Zbar; los familiares de víctimas Jennifer Dubin y Luis Czyzewski, y el periodista Diego Leuco.

Zbar, quien preside la AMIA desde el mes pasado, destacó que el Gobierno “cumplió prontamente su compromiso de terminar con el bochornoso Memorándum” de Entendimiento con Irán, firmado en el 2013, y confió en que se harán “todos los esfuerzos técnicos y diplomáticos para obtener la denuncia de lo que aquí ocurrió y la exigencia de que la República Islámica de Irán reconozca la jurisdicción nacional”. Y agregó: “Contamos con el compromiso del presidente Macri para exigir ante el mundo el respeto del régimen iraní por el Poder Judicial argentino y estaremos atentos al esfuerzo diplomático para la renovación de las alertas rojas de Interpol -vencen en diciembre de 2018- para la captura internacional de los cinco imputados”.

Los cinco imputados iraníes sobre los que pesan circulares rojas -eran ocho, pero tres fallecieron- son Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en la Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS, y Ahmad Asghari, ex secretario de la Embajada de Irán en la Argentina.