Aníbal F. destacó a CFK pero aseguró que no se va a callar

El ex candidato a gobernador bonaerense dijo que no puede “hablar con ella (por Cristina) para contarle los errores que entiendo que estamos cometiendo”. Sin embargo rescató: “Su figura es la única que puede dar la discusión con el Gobierno. Si nosotros no pudimos, a través de un discurso o de una política adecuada, destrozar esa berreta propuesta de (Florencio) Randazzo, es porque a ese 5% de compañeros no le llegamos como corresponde”. El martes, Aníbal Fernández había publicado en sus cuentas en redes sociales una carta crítica, en la que le escribió a Cristina que hay “leales” que están “presos” mientras que “hay traidores que gozan de las mieles de su entrega”. También cuestionó la estrategia electoral de la ex mandataria, al destacar que “no se puede parecerse al enemigo utilizando hasta su terminología, sin pagar consecuencias”, y calificó a Unidad Ciudadana de “partiducho”, a pesar de que ayer dijo que no pensaba abandonar ese frente político.

Aníbal también hizo referencia al gesto del viernes de referentes kirchneristas que fueron a pasar el Día de la Militancia frente a los penales de Marcos Paz -donde está detenido Julio de Vido- y de Ezeiza -donde está Amado Boudou-. “No me parece malo -consideró el ex jefe de Gabinete-, pero es extemporáneo. Tendrían que haber bajado en el recinto para defender al ex ministro cuando fue desaforado”.