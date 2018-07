Arrancó Lifune y el campeón no desentonó

El partido contó con la atenta mirada del público rinconense, que se hizo presente en buen número dejando de lado el frío. Con este marco, los anfitriones sometieron al rival lentamente en el primer tiempo pero la defensa del Tricolor estuvo a la altura y mantuvo la cosa 0-0 para el final de la primera mitad.

En la segunda parte, el ímpetu del León no cedió pese a una buena resistencia de los neuquinos y la diferencia no tardó en aparecer. En un premio al esfuerzo y a los 20 minutos, Gerardo Cano puso en ventaja a los dirigidos por Javier Ibaceta. La parte más difícil estaba resuelta y así los rinconenses empezaron su juego ofensivo con más libertades. De este modo llegaría el segundo tanto, a los 40, con una buena habilitación de Julio “Guante” Ibáñez que encontró a Mendoza para poner el 2-0 y clausurar las chances del Funebrero.

Al concluir el partido Ibáñez habló de sus impresiones en el debut y resaltó las virtudes del equipo. “Teníamos que ganarlo para arrancar firmes y lo hicimos. Sabíamos que era un equipo que recién comienza y los arranques son difíciles, supimos aprovechar la pelota parada y eso fue una de las claves que nos permitieron llevarnos el partido”, dijo.

p37-f02-lifune-rincon.jpg

El Decano hizo tablas

En otro partido destacado en la capital neuquina, Pacífico recibió a Petrolero en un duelo para que los locales saquen chapa ante un rival de peso. El choque fue trabado en la mitad de cancha con buenas insinuaciones de Jesús Molina en el comienzo, pero el Matador no se achicó y con el tándem González-Vázquez contestó en ataque aunque el marcador no se movió del 0-0.

En el segundo tiempo, las cosas siguieron siendo parejas con pocas ocasiones, por lo que el empate en cero fue lo más justo para ambos equipos.

Sobre el choque el entrenador de Pacífico, Gabriel Lineares, afirmó: “Se notó la falta de ritmo, es el primer partido y eso influye. No fue un buen partido porque no hubo goles ni muchas ocasiones, pero me voy satisfecho porque creo que no nos superaron en el desarrollo”.

Otros partidos de la fecha

En los resultados restantes, Maronese goleó 3-0 a Centenario (López, Massimino y Silva), mientras que Alianza empató 1-1 con Independiente (Villagra anotó para el Gallito y Vergara, para el Rojo). Por su parte, San Lorenzo venció a San Patricio por 2-1 con goles de Meza (Andrada anotó en San Patricio).

En el ascenso, Atlético Neuquén empató 3-3 con Unión de Zapala y Confluencia venció 2-1 a Rivadavia. Unión Vecinal superó a Eucalipto Blanco por 2-1 de local, Bicicross doblegó en casa a Villa Iris por 3-1, Los Canales cayó con Loncopué por 3-2 y Añelo perdió con El Porvenir por 3-2.