Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es uno de los autos 0km más vendidos a nivel mundial. En Argentina se comercializan seis versiones: precios y características.

El Toyota Corolla es símbolo de confiabilidad: se produce a nivel mundial desde 1966, está considerado como el “ rey de los sedanes ” a nivel mundial y es un auto que tiene mucho arraigo en Argentina, donde se comercializa de manera ininterrumpida desde 1997. ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Con más de 50 millones unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento, el Toyota Corolla actualmente ofrece un equilibrio entre comodidad, equipamiento, consumo y desempeño. Su andar es suave, tiene una buena insonorización y buenas prestaciones en relación precio-calidad.

En nuestro país, el Toyota Corolla llega importado de Brasil y se ofrece en seis versiones : tres con motor naftero, dos opciones con una unidad de potencia híbrida y el modelo tope de gama, diseñado por la rama deportiva de Toyota -Gazoo Racing- el Corolla GR-Sport .

Así es el interior del Toyota Corolla que se comercializa en Argentina.

Toyota Corolla, uno de los sedanes más patentados

En un mercado cada vez con menor presencia de sedanes, Toyota Corolla se ubica como el segundo auto más popular en su segmento detrás del Fiat Cronos, que es de producción nacional (se fabrica en la planta de Ferreyra, Córdoba).

Según el informe presentado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Fiat Cronos lleva patentadas 26.009 unidades en el año, mientras que Toyota Corolla registró 7.921 unidades.

Toyota Corolla El Toyota Corolla va por su 12° generación en todo el mundo. Foto: Toyota.

En lo que respecta al mercado en general de los autos 0km, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Toyota Corolla: ficha técnica y versiones

El Toyota Corolla se ofrece en seis configuraciones en el mercado argentino, con variantes que van desde la versión naftera de entrada a gama hasta las opciones híbridas y una alternativa deportiva, todas ellas con diferentes niveles de confort, tecnología y seguridad.

Corolla XLI 2.0 CVT: versión de entrada con motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV y caja automática CVT. Incluye llantas de 16″, climatizador automático, pantalla multimedia táctil de 9″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, control de velocidad crucero, freno de estacionamiento eléctrico, y paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense con frenado autónomo, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo.

Corolla XEI 2.0 CVT: mantiene el mismo motor 2.0 L de 171 CV con transmisión automática CVT, pero suma llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara de visión trasera, tapizados de mejor calidad, sensor de lluvia y encendido automático de luces.

Corolla SEG 2.0 CVT: versión naftera tope de gama. Ofrece el mismo motor 2.0 L de 171 CV y eleva el confort con tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico, y luces full LED. Mantiene el paquete Toyota Safety Sense completo.

Toyoya Corolla Gr Sport Toyota Corolla GR-Sport, la versión deportiva diseñada por Gazoo Racing. Toyota

Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: variante con estética y puesta a punto deportiva. Conserva el motor 2.0 L de 171 CV, pero suma suspensión calibrada por Gazoo Racing, carrocería con detalles exclusivos en negro brillante, emblemas GR, asientos deportivos con tapizado mixto cuero/tela, pedalera de aluminio y diseño interior específico.

Corolla XEI Hybrid 1.8 e-CVT: versión híbrida con sistema combinado naftero-eléctrico de 1.8 L y 122 CV totales, con transmisión automática e-CVT. Su consumo urbano es de los más bajos del segmento. Incorpora climatizador bi-zona, cámara trasera, sistema multimedia con conectividad inalámbrica y el paquete Toyota Safety Sense.

Corolla SEG Hybrid 1.8 e-CVT: tope de gama híbrido con el mismo conjunto mecánico de 122 CV. Agrega techo solar, tapizados en cuero ecológico, tablero digital, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED. Tiene garantía de 8 años o 160.000 km para los componentes híbridos.

El precio del Toyota Corolla en octubre 2025

Con el ajuste del 6% que en promedio aplicó la terminal japonesa en su gama, los precios del Toyota Corolla en octubre 2025 son los siguientes: