Baratta, la mano derecha de De Vido, investigado

La fiscal Alejandra Mángano imputó a Baratta, a su esposa, Dalina Bielle, y a su ex chofer Oscar Centeno en una causa que está a cargo del juez Sergio Torres. El expediente se inició por la denuncia que hizo el juez Bonadio debido al testimonio de una mujer que reveló –en la causa del GNL- que su ex marido, que trabajaba como chofer del ex funcionario, visitaba cuevas financieras con Baratta y se llevaban bolsos repletos de dinero.

Esa mujer también declaró que, a partir de trabajar con Baratta, su ex pareja había mejorado notablemente su tren de vida a pesar de que sólo cobraba su sueldo como chofer. Y relató que él le había contado que Baratta usaba una casa en el country Mapuche y que allí había una construcción subterránea.

Esa casa está a nombre de la madre del ex funcionario detenido, quien solía pasar los fines de semana allí. En la imputación pidió que se hiciera una amplia investigación patrimonial.

Testigo: La ex mujer del chofer de Baratta contó que ambos iban a cuevas financieras con bolsones.