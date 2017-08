El sobreseimiento del ex vicepresidente se produjo por la prescripción de la acción penal, según expuso el TOF1, que también sobreseyó a la ex novia de Boudou, Agustina Seguín, y absolvió a María Graciela Taboada de Piñero, la titular del registro automotor que intervino en el trámite.

La figura por la que se sobresee al ex vicepresidente indica que se venció el tiempo que establece la ley para juzgar el delito imputado. Cuando hay funcionarios públicos involucrados las causas no prescriben, pero como ayer absolvieron a Taboada de Piñero, la única que era funcionaria, el resto cae en consecuencia, según explicaron fuentes de la defensa, previo a conocer los argumentos del veredicto. El veredicto fue leído pasadas las 15 en una de las salas de audiencia de los tribunales federales de Comodoro Py y alcanzó también al gestor Andrés Soto, quien fue sobreseído, y a su ayudante Rodolfo Basimiani, quien no había sido acusado por la fiscal del juicio oral.

“Respetuosamente y con mucha humildad, pido que se me sobresea y quede demostrado que soy inocente en esta causa”. Amado Boudou