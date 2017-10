Boudou negó haberse reunido con Ciccone

Pero tras escuchar las palabras de Ciccone, el ex vicepresidente sostuvo que “es indispensable empezar a ejercer el derecho a la defensa en este momento: no hubo reuniones, no hubo audiencias. Un vez hubo un saludo a la salida de un canal, ante 40 personas, y la otra supuesta reunión no existió”, enfatizó Boudou en los cinco minutos que le pidió al Tribunal para hacer su descargo. En el juicio se analiza si usó su cargo público para lograr que la ex Ciccone, única empresa con capacidad para imprimir billetes, pasara a manos de su amigo Núñez Carmona a través del supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele. La audiencia de ayer duró más de cuatro horas y pasó a un cuarto intermedio hasta el 31 de octubre, por problemas de agenda del tribunal, según explicó su presidente, Pablo Bertuzzi.