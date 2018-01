Boudou pide que en Argentina no haya presos políticos

Buenos aires. El ex vicepresidente Amado Boudou consideró que “en Argentina no puede haber presos políticos”, y denunció detenciones generadas por el Poder Judicial como “una forma de tener dominada a la oposición” al gobierno nacional. Estas declaraciones las hizo ayer, durante una recorrida que realizó por las localidades bonaerenses de Avellaneda y Dock Sud, en su primera actividad política desde que recobró la libertad. “Es importante que en Argentina no haya ni un preso político. Es algo que realmente vulnera e insulta a la democracia. No hay nada que festejar mientras haya una sola persona que esté en esta situación”, señaló.