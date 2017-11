Bullrich avaló a la Prefectura y apunta al juez de la causa

El juez ordenó el secuestro de las armas y celulares de los efectivos que participaron del operativo en un terreno cercano al lago Mascardi -reivindicado como ancestral por los mapuches- donde el sábado hubo una persecución contra 10 hombres que habían escapado del desalojo del jueves. Además, desactivó el operativo de búsqueda de ese grupo y ordenó el inicio de peritajes en Villa Mascardi, tras haber otorgado un tiempo de “duelo” a la comunidad por la muerte de Nahuel. Esta actitud provocó la reacción de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien dijo que el juez “está perdiendo bastantes días” al tomar la decisión de no ingresar al lugar para realizar peritajes. “Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros entraremos a todas las partes. No tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución”, remarcó la ministra, para quien, de este modo, “cada vez van a quedar menos pruebas en el lugar donde aún están los grupos violentos”.

“Hay que trabajar muy fuerte e incorporar mecanismos de diálogo para resolver cuestiones que deben canalizarse de forma pacífica”. Alberto Weretilneck. Gobernador de Río Negro

“Es inadmisible la metodología de la RAM, que desconoce la soberanía y la ley. Debe intervenir el Estado desde el diálogo”. Miguel Pichetto. Presidente de la banca de senadores del PJ