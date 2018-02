Buscaba refugio por un abuso y fue acosada

Tras la traumática sucesión de hechos, la mujer decidió hacerlo público a través de sus redes sociales y el posteo se hizo viral.

La joven explicó a través que la pesadilla comenzó a metros de la avenida Santa Fe y Agüero, en Capital Federal cerca de las 23 del lunes. Todo comenzó cuando una moto subió a la vereda mientras ella esperaba el colectivo.

En un principio, Débora pensó que el hombre quería robarle, pero luego supo que era algo para algo peor: manosearla.

"Me tocó y se fue. Comencé a llorar, tenía mucha impotencia. Me quedé parada en la esquina sin saber qué hacer. Saqué el celular de la cartera y le escribí a mi hermana lo sucedido por WhatsApp", expresó la joven estudiante de Medicina.

Embed

Con lágrimas en los ojos y asustada, Débora decidió entrar en la estación Agüero del subte de la línea D para poder llegar “más rápido” a su casa. Sin embargo, la pesadilla continuó ya que en la estación de subte pudo ver cómo un hombre que la miraba fijo desde el frente comenzó a masturbarse frente a ella. . "Con la cámara del chat comencé a sacarle fotos, para que se fuera. A él parecía gustarle que yo lo filmara, porque se tocaba más", explicó Débora y agregó que el agresor sonreía todo el tiempo.

"Me sentí ultrajada" expresó Débora y dijo que "fueron dos situaciones horribles, una atrás de la otra". Una vez que pudo procesar lo que había sucedido, la mujer lo hizo público a través de las redes sociales y se volvió viral. “No quería hacerlo porque pensé que no iba a servir, pero no imaginé que iba a tener tanta repercusión. Me reconforta saber que ayuda a que otras mujeres estén atentas", expresó.