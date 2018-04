Caputo se defendió en el Senado

Al responder la primera tanda de preguntas (de Axel Kicillof, Pamela Verasay y Eduardo Amadeo, entre otros), el funcionario comenzó su defensa. “Se denuncia que mi mujer y yo ganamos 30 millones de pesos con el dólar futuro. No ganamos ni 10, ni 20 ni 30. Es importante saber qué pasó. Yo decidí vender todos mis contratos futuros, todo está documentado, no se puede escapar nada, yo decido no beneficiarme el 29 de octubre de 2015. Podía haber ganado la plata que dicen, y mucho más, porque el Banco Central la estaba regalando, pero decidí no ganarla, y todavía no sabía que iba a estar en la función pública”, detalló Caputo.

En relación con las cuentas en el exterior difundidas por la investigación Panama Papers, el ministro de Finanzas señaló: “No hay delito alguno en tener una offshore, el delito es tenerla no declarada. En el caso mío, está bien declarado en la Oficina Anticorrupción, la AFIP, y me presenté en la Justicia para que se acelere la investigación”.

Otro de los puntos que abordó fue el lanzamiento de un bono a 100 años: “Los bancos colocadores adjudican los bonos. No es como una licitación de obra pública”.

Por un papelito, se cerró la sesión

El presidente de la comisión bicameral de deuda, José Mayans, ordenó interrumpir el encuentro cuando la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti se paró y se quejó en público por un mensaje que Luis Caputo le envió en un “papelito” a través de un secretario. “Mi hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala“, decía el pedazo de papel que mostró la referente kirchnerista. El gesto fue interpretado como una ofensa. Cerruti acusó al ministro de haber ejercido violencia de género y aseguró que la frase buscaba condicionarla antes de su intervención en la sesión. Luego, el ministro de Finanzas pidió disculpas.