Carrió: "Alguien del PJ me pidió romper con Cambiemos"

La diputada y socia fundadora de la coalición gobernante lanzó esta declaración tras recordar que en el pico de la crisis financiera se reunió con Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada. “Yo le dije: vos está tranquilo (sic) porque acá lo que hay es un golpismo con crisis cambiaria”. Y agregó: “A mí en marzo me dicen si voy a romper o no; me pide alguien del PJ, si puedo hacer una alianza con algunos peronistas, me dan nombres. Que fue Julián Domínguez: ‘vos vas a tener un rol protagónico’, me dicen’”.

“Yo le dije que no iba a romper porque todos apuestan a que yo rompa. Yo no voy a romper, si esto es creación nuestra. No pudieron con el golpe, el famoso golpe civil, porque a diferencia de 2001 hay reservas”, completó la legisladora en una entrevista. En esta línea, dijo: “No es que se necesita el dinero, el acuerdo con el FMI es un gran acuerdo antigolpe”.

Además, Carrió vaticinó: “Vamos a vivir seis meses muy difíciles”. Y explicó: “Esto tiene un precio. Si te robaron un país y no dijiste nada, el precio se paga”.

La diputada también intentó llevar calma a su electorado en referencia a las tensiones y disputas internas del Gobierno. Y fue muy clara: “Hay una unidad que no se va a romper”.

“La doctora Elisa Carrió me acusa a mí de proponerle romper la alianza de Gobierno, Cambiemos, y formar una nueva con algunos peronistas cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, relevo de pruebas”.Julián Domínguez. El dirigente peronista le contestó a Carrió a través de un tuit.