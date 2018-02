Al ser consultada sobre si Moyano es parte de “la mafia sindical”, respondió: “Obvio, es el jefe. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro.

Y cuando digo criminales digo criminales, no sólo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican. Muchas muertes tapadas”. Y continuó: “Cuando los kirchneristas, y sobre todo Moyano, hablan de los oligarcas argentinos, yo siempre les digo no, la verdadera oligarquía es la degeneración de la aristocracia con el gobierno del dinero. Y realmente los verdaderos oligarcas de la Argentina están presididos por Kirchner, Moyano y todos los enriquecidos en los últimos veinte años”, expresó.

Además, habló de un eventual segundo mandato de Macri. “Si seguimos cumpliendo el acuerdo que es república, lucha contra la corrupción, hambre cero y prosperidad económica y baja de impuestos, yo obviamente voy a apoyar la reelección de Mauricio”.