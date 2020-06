Centenario: se encadenó y denunció que echaron a 30 municipales

El hecho ocurrió este jueves a la mañana en el Casco Viejo luego de una asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc), debido al retraso del pago de los sueldos (no se pagaron antes del 10) y las novedades sobre rescisiones de contratos. Muchos de los contratados tienen relación con los ingresos y afines al ex intendente Esteban Cimolai, hoy enfrentado políticamente con el jefe comunal.

El Soemc acusó al intendente Javier Bertoldi y a la secretaria de Gobierno, Tanya Bertoldi, de llevar adelante una reestructuración salarial en base a “revanchismo político” en distintos sectores de la comuna, ya que antes de la pandemia había un conflicto con el pago de ítems de la gestión anterior.

centenario municipio reclamo.jpg

“Este es el gobierno de Javier Bertoldi, veníamos dialogando y nos encontramos con 14 trabajadores despedidos y 30 ayer es vergonzoso, no tuvimos respuesta, nos encontramos el día de ayer que el ejecutivo nos quería hacer firma un acta en el medio, cuando teníamos trabajadores despedidos, sigue el ataque al laburante, íbamos a pautar que a partir de junio y hasta febrero se iba a pagar no remunerativo y no bonificable, estábamos viendo el tema de los sueldos y nos encontramos en medio de una mentira, es vergonzoso”, dijo Cristina Salazar, secretario general del Soemc, en declaraciones radiales.

Bertoldi tiene un conflicto con los trabajadores municipales desde que inició su tercera gestión de gobierno el pasado 10 de diciembre y lo acusó al ex intendente Esteban Cimolai (que fue su sucesor) de haber dejado una deuda, algo que fue negado por funcionarios con el respaldo de documentación.

A partir ahí la Municipalidad dejó de pagar algunos ítems salariales que fueron logrados durante cuatro años (Trabajo insalubre, capacitaciones en jardines maternales, administración, etc), en acuerdo entre la comuna y el sindicato municipal. Algunas reducciones fueron de hasta el 20 por ciento del salario.

En febrero hubo marchas, retenciones de tareas y movilizaciones que terminaron en una conciliación obligatoria. Tras la cuarentena, se retomó el conflicto.

