CFK admitió que estaba fascinada con Menem

Lo reconoció en una charla privada con su ex funcionario Oscar Parrilli en un audio que se reveló ayer, justo cuando la ex presidenta cumplió 65 años.

Buenos aires. Nuevas escuchas telefónicas judiciales entre Cristina Fernández de Kichner y su ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, tomaron estado público ayer. En los audios la senadora cuestiona la supuesta renovación del partido, insulta a la dirigencia peronista y a la ex legisladora aliada del massismo Margarita Stolbizer y cuenta que se sentía fascinada por Menem. “En la interna del PJ (de 1988) ganó Menem porque era el mejor. Yo estaba con Menem porque era el mejor, y tuve que votarlo a Cafiero porque mi marido estaba con Cafiero. A mí me fascinaba Menem, pero como soy orgánica no lo pude votar. Pero la renovación contra ese sistema era Menem. Esta renovación (por la actualidad del peronismo) es un neomacrismo”.