CFK, a juicio oral por la causa del memorándum con Irán

Buenos aires. Cristina Fernández de Kirchner fue enviada a juicio oral y público para ser juzgada por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Fuentes judiciales informaron que el juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada parte de la investigación y tomó la decisión para la ex presidenta y otras 11 personas, entre ellas el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, quien está detenido. Esta es la tercera causa en la que Cristina Kirchner es enviada a juicio oral.