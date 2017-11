Un grupo de fiscales analiza llamar al ex ministro detenido.

Capital federal.- Desde la cárcel, Julio De Vido no sólo hizo durísimas críticas contra Cristina Kirchner y el FpV por su detención, sino que no deja de amenazar con revelar casos de corrupción en la obra pública. Entre otros, le apuntó el ex gobernador de San Juan y presidente del PJ José Luis Gioja, a quien dijo que denunciaría en la Justicia Federal.