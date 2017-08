Como no tenía plata, la violan delante de sus hijos

El hecho ocurrió el martes a la mañana en una casa situada en Lisandro de La Torre al 3100, entre Huemul y Laguna de Iberá, en el barrio San Rudecindo, donde la mujer, oriunda de la provincia de Chaco, vivía en una casa situada en el mismo lote que la de su hermana.

De acuerdo con las fuentes, tres delincuentes derribaron la puerta a patadas y la redujeron con armas de fuego, tras lo cual la amenazaron para que les entregara dinero. Como la mujer aún no había cobrado por la Asignación Universal por Hijo, los asaltantes la llevaron hasta una habitación y la violaron frente a sus cuatro niños. Primero la amenazaron con violar a la hija mayor, de 11 años, si no entregaba plata, pero nuevamente la mujer les dijo que no tenía efectivo en su poder.

Cuando se dieron cuenta que no podían llevarse nada de valor, dos de ellos abusaron sexualmente de la joven, pese a que ella les rogaba que no lo hicieran, porque hace apenas unas semanas había dado a luz y todavía no se recuperaba del parto.

Los delincuentes luego huyeron con una ventana nueva y dos bolsas de cemento que la hermana de la víctima había comprado para una obra que lleva adelante en la casa. Los vecinos que fueron a asistir a la mujer la llevaron con ayuda de la policía al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, donde continúa internada en recuperación.

La hermana de la víctima, una empleada doméstica que trabaja con cama adentro, le cedió hace ocho meses una porción de terreno para que viniera desde el Chaco a Buenos Aires y, además, para que cuide las instalaciones mientras ella trabaja, ya que había sufrido tres robos el año pasado.

La policía a cargo de la investigación, junto con la fiscalía de turno de Quilmes, trabaja en la búsqueda de los delincuentes que serían del barrio y que, sospechan que cometieron otros robos en la zona. Allegados a la víctima confirmaron que “los delincuentes son del barrio y ya fueron identificados”. Fueron los propios vecinos quienes entregaron fotos de los agresores a la policía, que serían los mismos que la semana pasada robaron una panadería y varias viviendas de la zona.

Pánico: intento de secuestro en una escuela primaria

Una familia de Almirante Brown, en el sur del conurbano, vivió un regreso a clases traumático. Era lunes. En los alrededores del Instituto del Sur, de Longchamps, había mucho barullo. Para muchos pasó inadvertido. Para otros no. A la vuelta del ingreso principal al colegio, cuatro delincuentes armados abordaron a un papá que llevaba a su hijo de 11 años en un Honda Civic. El hombre se bajó del vehículo y les dio las llaves a los ladrones. Pero querían otra cosa: “Nos vamos a llevar a tu nene”. El chico los escuchó y se aferró al volante. El papá forcejeó y cuando la situación se hizo insostenible los delincuentes huyeron. Afortunadamente no intentaron otra reacción más violenta. Esto generó pánico en la zona.