Más allá de la emocionante experiencia y el cálido apoyo del público, Gero quedó un tanto bajoneado por no haber estado al 100 por ciento. Además, tampoco le gustó demasiado que le cambiaran la canción que había preparado para la ocasión.

“Unos días antes nos dijeron que tenía que elegir entre dos temas que ellos proponían. Gero quería cantar ‘El Adivino’ y si bien insistimos, ellos nos dijeron que no y terminó cantando ‘Sin principio ni final’”, relató a LMN la madre del joven de 13 años.

“Luego nos dimos cuenta que a todos les había pasado lo mismo: niños que cantaban folclore le pusieron otro géneros como melódico. A un nene le pusieron un tema mexicano”, agregó con un dejo de desilusión.

“La realidad es que en un principio te queda como una cuestión amarga. Él es un niño y si bien lo veníamos preparando para que no se sienta mal (le explicamos que es un concurso y que a veces puede ser bueno y otras veces no tan bueno ), era inevitable que no sintiera angustiado y triste. Y nosotros también, pero bueno, intentamos incentivarlo y decirle que esto no se termina. De hecho tiene un repechaje”, destacó.

Cambios vertiginosos

Guadalupe comentó que, si bien se sintieron contenidos por la producción, tuvieron que adaptarse a las modificaciones de último momento. “Todo va cambiando de un dia para el otro. Gero grabó el viernes 17, pero nosotros ya habíamos viajado la semana anterior. Como no entró, nos volvimos porque tenímos que trabajar y él, ir a la escuela. Así que viajamos otra vez el jueves pasado”, explicó. “Estábamos con la incógnita de que si le iba a tocar porque en los programas no puede prever van a entrar todos”, añadió.

“Ahora tampoco sabemos cuándo ni en qué lugar será el repechaje. La organización es así, tampoco sé qué criterio tienen de elección”, manifestó.

Pese a todo, Guadalupe recalcó que está agradecida porque el trato de los integrantes de Laflia fue “muy ameno, como que nos conocíamos desde siempre”. “Cuando terminó el programa Marcelo se acercó y felicitó a todos los chicos y los incentivó para que sigan adelante, siempre sacando lo bueno”, dijo con gratitud.

Por último, destacó el acompañamiento que tuvo del publico local. “Fueron increíbles los mensaje que nos llegaron, contándonos que se juntaron en distintos puntos de Plaza Huincul y Cutral Co para ver a Gero. Estamos agradecidos con la comunidad y con el pais”, concluyó.

