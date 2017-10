Buenos aires.- El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por malversar fondos públicos para la compra de cotillón con consignas en contra del Grupo Clarín. La decisión fue adoptada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 5, que encontró a Moreno “coautor penalmente responsable del delito de peculado” y le aplicó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También condenó al ex gerente general de la Corporación Mercado Central, Guillermo Cosentino, y al ex presidente de esa institución, Fabián Dragone, a dos años de prisión en suspenso, mientras que absolvió al vicepresidente Carlos Martínez. Antes de la sentencia, Moreno dijo que una condena en su contra sería como decirles a los ciudadanos que “decir ‘Clarín miente’ es un delito y eso aberra el sentido común. No fallen en función del poder, sino en función de la Justicia: decir ‘Clarín miente’ es una verdad evidente”.