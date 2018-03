La primera en dar la noticia de su reincorporación a las aulas fue la misma Pando en su cuenta de Twitter, donde se mostraba “feliz de volver al aula” y de “poder ayudar en la casa con los gastos”. Tras anunciar su ingreso como docente en el Colegio Francesco Faá Di Bruno, de enseñanza católica y ubicado en el barrio de Palermo, la docente remarcó: “¡Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas! ¡Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones”.

Tras el anuncio, las autoridades del colegio decidieron apartar a Pando de su cargo. Padres de los alumnos que asistían al establecimiento expresaron su malestar con la designación de la dirigente y fueron el principal motor para su despido. “Es muy triste lo que está pasando, la discriminación. No tengo derecho a trabajar”, expresó la esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado. Para Pando los dirigentes “se asustaron por todo lo que circuló en las redes sociales” y reafirmó que al dar clases “deja la ideología en la puerta”. El Equipo Directivo de la escuela agradeció a las familias que se acercaron y reafirmó su “compromiso por la educación de sus hijos”.

“Trabajé lunes y martes y me dijeron que en las redes sociales decían que la defensora de genocidas trabajaba en un colegio. Querían que renuncie y yo no iba a renunciar”.Cecilia Pando, de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos