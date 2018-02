"Cortarles la cabeza a los familiares no me agrada nada"

“Por supuesto que uno no debe hacer aquello que está mal. Pero a mí la idea de cortarles la cabeza a los familiares de los funcionarios no me agrada, no me parece correcta, aunque entiendo que es necesaria porque estamos viviendo la salida de un largo tiempo en donde los funcionarios públicos parecían extraídos de una especie de aristocracia de la época absolutista”, aseguró Avelluto en una entrevista brindada a El Cronista.

Hasta ahora ningún ministro se había animado a opinar públicamente sobre el tema que generó críticas puertas adentro de la Casa Rosada.