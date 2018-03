“No le deseo un día de cárcel a nadie. La Navidad en el pabellón, Fin de Año, mi cumpleaños, todo fue muy duro y gratuito porque en realidad el Memorándum con Irán podrás estar de acuerdo o no, pero no podés decir que es judiciable, fue votado por el Congreso y ratificado por un decreto de la presidenta, no hay nada que opinar desde el punto de vista legal”, expresó. Y aseguró: “Así como hubo un Plan Cóndor militar, creen que puede haber un Plan Cóndor judicial”.