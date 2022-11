Cuál fue la locura que Fer Dente cometió por amor en la pandemia

Cansado de no poder ver a su novio Nicolás Di Pace porque el aislamiento los había encontrado en viviendas separadas, Fer decidió que no iba a seguir esperando que levantaran la medida y fue en busca de su amor, a riesgo de que la policía lo detuviera por no ser personal esencial. Así que usó una artimaña por si lo paraban en el camino.

Fernando Dente y su novio Nicolás Di Pace.jpg Fer Dente contó cuál fue la mayor locura que hizo por su novio, Nicolás Di Pace,

El actor conoció a su novio en una obra que lo tenía como protagonista, donde Di Pace formaba parte del elenco. "Él estaba en la versión pre pandémica de Kinky Boots y nos veníamos cruzando hasta que un día lo miré de otra manera. Y lo empecé a conocer y me morí", reveló en una nota de Infobae. El amor fue tan fuerte que lo llevó a hablar abiertamente de su identidad sexual por primera vez en el 2018, a los 28 años,

“Cuando salí del closet yo estaba haciendo una serie con Disney. Para mí todo el mundo sabía que era gay, después me sorprendí: no era así. Yo no quería que los chicos que me veía e intuían que soy gay creyeran que hay algo vergonzoso o malo en eso”, dijo el hermano del periodista Tomás Dente en Soy en septiembre, 2021.

Hoy el actor protagoniza Regreso en Patagonia en el Metropolitan Sura con Franco Masini y Nahuel Penissi y vive feliz con su decisión de "ser honesto conmigo mismo". Pero reconoce que “cada vez que subo una foto con Nico besándonos, en una situación de cariño o intimidad sensual, pierdo mil seguidores. Y tengo que bancar una lista de comentarios con emoticones desagradables que significan vómito. Hay algo que no está ni cerca de la tolerancia y mucho menos de aceptar al otro”.