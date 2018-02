De preso a entrenador de rugby en el mismo penal

Ezequiel Baraja (30) creció dentro del seno de una familia tipo en Villa Maipú, en el partido bonaerense de San Martín. Iba al colegio, tenía notas excelentes y jugaba al fútbol en sus tiempos libres. Hasta que, con la separación de sus padres, su realidad cambió. Entre mudanzas y ausencias, las necesidades comenzaron a aparecer. “Si bien nunca llegamos a revolver basura, la pasamos muy mal”, contó el muchacho, quien vivió dentro de una familia en la que no sobraba nada. Su mamá limpiaba casas, “se rompía el lomo”.

Pero él decidió buscar afuera lo que no encontró en el hogar: a los 13 años se empezó a juntar con los chicos de la villa de su barrio, coqueteó con el alcohol y las drogas, y con las armas se hizo parte de una banda que, en un principio, comenzó a robar para tener las últimas zapatillas de moda. Incluso casi pierde la vida: “Me dispararon cuando fui a robar en una estación de servicio. Un policía de civil que estaba tomando un café me gritó ‘alto, policía’ y me baleó. No me mató porque no tuvo la puntería exacta”. Lo trasladaron a un hospital y de ahí a un instituto de menores.

“Me fugué como diez veces”, agregó. Cayó preso a los 18, salió y a los 21 otra vez estuvo tras las rejas. Fue de penal en penal hasta que en San Martín encontró su pasión: el rugby.

“Cuando hice el primer tackle me di cuenta de que podía lograrlo. Empecé a aprender cómo jugar, a estudiar, a ser compañero, a tener valores”, contó. A partir de ahí, incentivó a sus compañeros para que tomen el mismo camino y utilicen al deporte como cable a tierra. Y cuando salió de la cárcel, nada cambió. Al contrario, el rugby tomó más espacio en su vida, a tal punto que vuelve al penal para dirigir y participar de los entrenamientos. Y ahora va por más, la semana que viene arranca a escalar el Aconcagua.

Juzgan a policías por desaparición

Siete agentes de la Policía de Río Negro serán juzgados desde mañana en los tribunales de la ciudad rionegrina de General Roca, acusados de la desaparición forzosa de Daniel Solano, quien había sido detenido en 2011 luego de participar de protestas de obreros de la fruta.

Fuentes judiciales indicaron que las audiencias se iniciarán a las 8 en el salón auditorio de la Ciudad Judicial de General Roca, a cargo de la Cámara Criminal Segunda. La acusación fiscal estará a cargo de Teresa Giuffrida, mientras que la querella estará representada por Leandro Aparicio y Sergio Heredia.

El tribunal informó que debido a la gran cantidad de testigos previstos para el debate, el juicio se desarrollará con una frecuencia de dos audiencias por semana.