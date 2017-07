De Vido dijo que jamás se amparó en sus fueros

"No necesito salvavidas judicial: estoy a derecho".

El ex ministro afirmó que no hubo un desvío de fondos de $26 mil millones.

Buenos aires.- Luego de que el juez Luis Rodríguez rechazara el pedido de quitarle los fueros y detenerlo, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, sostuvo que su caso “es el mejor ejemplo” de que jamás se ha protegido en sus fueros. “Tuve seis o siete indagatorias, dos allanamientos que me gustaría que muchos de los que cacarean honestidad en la Cámara de Diputados tuvieran que pasar por un allanamiento de siete horas en mis domicilios de Zárate y de Buenos Aires con periscopios, revisando cajones de ropa interior de la familia, mandando una cámara del Ministerio de Seguridad para encontrar los ‘tesoros de De Vido’ que no existen”, repasó.