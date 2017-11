En Periodismo Para Todos (El TreceTV) denunciaron presuntas contrataciones irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de influencias en la secretaria del funcionario, uno de los más leales a Mauricio Macri.

"No hay lógica para quién recibe qué cosa; han recibido clubes de golf, clubes de Polo, entidades que no tienen nada que ver con el espíritu de un club de barrio. Mc Allister dispuso subsidios para el Yatch Club de Olivos, el Náutico de Mar del Plata, el Huarpes Polo Club de San Juan y el Cordoba Golf Club, entre otros", expusieron en PPT.

Antes estas acusaciones, Mac Allister dijo que ahí es donde está filosóficamente la discusión, "porque pareciera que no necesita pero la ley lo ampara", agregó.

El ciclo de Lanata, además, puso el foco en el rol de Orlando Moccagatta, el subsecretario de Deportes y alto rendimiento y el hombre que maneja el presupuesto de becas y subsidios, quien era el referente de Myrtha Pools en Argentina, piletas que desde la secretaría de Deportes recomienda comprar a municipios y provincias con subsidios que entrega la carterae.

"No tengo conocimiento del tema. Esas obras no dependen particularmente de mí. Es toda documentación para empezar a averiguar. Moccagatta no es representante de Myrtha Pools en Argentina, lo fue antes de que asuma su gestión", afirmó Mac Allister.

Si bien el funcionario renunció a la compañía días antes de asumir su cargo, su casa sigue siendo la sede de la empresa.