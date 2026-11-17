En medio de los rumores por una supuesta llegada de Dybala y De Paul, comenzó a sonar un nombre fuerte de la Selección para llegar al club. Por qué no fue jugador del club en el primer ciclo.

B o ca encontró en Lautaro Blanco un jugador super importante, algo que queda graficado con la gran cantidad de partidos que disputó el lateral izquierdo bajo la dirección técnica del Vasco Arruabarrena: jugó todos los partidos del segundo semestre, menos uno, la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield que terminó con una sólida victoria por 3-0.

A su vez, se convirtió en uno de los líderes en el plantel del entrenador al punto tal de ser el segundo capitán del plantel. Su rendimiento ha quedado por encima de la media, lo que hace que Lionel Scaloni empiece a considerarlo para la Selección argentina y el club de La Ribera empiece a pensar en una posible salida por su gran nivel. Ante eso, el club que preside Juan Román Riquelme, empieza a buscar opciones.

Según se conoció, Arruabarrena quiere a un campeón del mundo que pidió en su primer ciclo como entrenador de Boca en 2024. Se trata de Nicolás Tagliafico, quien fue buscado cuando tenía tan solo 22 años.

En aquella oportunidad, una diferencia de 500.000 dólares hizo que el futbolista no llegue al club y pase de Banfield a Independiente de Avellaneda. Luego, dio el salto a Europa. Según trascendió en las últimas horas, el club lo tiene en la carpeta como una opción si su jugador titular sale de la institución.

¿Dybala y De Paul a Boca? La explosiva frase de Gastón Edul que alimentó los rumores

Boca tiene un sueño pendiente. No se trata del trofeo internacional que podría conseguir el próximo fin de semana si logra ganar en la final de la Copa Sudamericana, ni la Copa Argentina como tampoco el Clausura, sino que tiene un nombre propio de alto vuelo: Paulo Dybala, un jugador que según los rumores de mercado, estuvo cerca de llegar al club debido a que existen las ganas y tiene como principal lazo a Leandro Paredes, amigo del delantero y capitán del equipo xeneize.

Luego de que esas negociaciones se enfríen tras la recordada eliminación de la Copa Libertadores en manos de Alianza Lima, y se termine confirmando la caída de la misma tras la renovación con la Roma, los rumores se reflotaron. Este domingo por la noche, el experimentado periodista Gastón Edul estuvo en el stream de Davoo Xeneize e hizo declaraciones que volvieron a alimentar las versiones.

Cuáles fueron las palabras que alimentaron los rumores

"Si Boca sigue en la Libertadores a mitad del año que viene, pasando la fase de grupo...", dijo poniéndole suspenso. Luego de esa situación que llamó la atención de los usuarios, el periodista deportivo pidió que le silencien el micrófono. Ante eso Davoo le hizo el gesto típico de Dybala en su rostro y Edul contestó sembrando la duda: "No solamente".

DYBALA Y DE PAUL A BOCA EN JULIO DE 2027?



El periodista Gaston Edul da a entender que la posibilidad es real si Boca clasifica a octavos de la copa libertadores 2027. pic.twitter.com/uutwO5ey2l — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) November 16, 2026

Rápidamente, esa respuesta fue enlazada con los rumores que cobraron fuerza en los últimos días sobre una posible llegada de Rodrigo De Paul a Boca. Tras detectar el mensaje, el confeso hincha del xeneize le hizo referencia a Tini con sus manos, pareja de De Paul, respondió entre sonrisas: "No lo sé". De esta manera, los rumores de una posible llegada de los campeones del mundo cobraron fuerza.