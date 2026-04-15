El increíble error de Neuer que terminó en gol del Real Madrid a los 30 segundos

El arquero falló en la salida y Arda Güler marcó el primer tanto en el partido de vuelta contra Bayern Munich.

Real Madrid busca dar vuelta la serie ante Bayern Munich en Alemania. El partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League está 2 a 2 y por ahora clasifica el local a semifinales.

No se había cumplido el primer minuto cuando Manuel Neuer cometió un error impropio de su calidad. La defensa del Bayern Munich jugó la pelota hacia atrás pero el arquero salió mal con los pies y le entregó la pelota a Arda Güler dejando el arco vacío.

El turco aprovechó la falla del rival en la salida y abrió la cuenta con un remate de primera desde afuera del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044492291960603004&partner=&hide_thread=false ¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



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De todas formas, la alegría le duró muy poco al merengue, que no pudo aguantar el 1-0 porque su arquero también se equivocó. El ucraniano Lunin no salió del área chica en un córner, tuvo una reacción extraña y sufrió el empate de Pavlovic cuando iban apenas 6 minutos de partido.

El trámite mostró a los dos haciendo su juego y se hizo de ida y vuelta, con chances para ambos. Bayern tuvo más la pelota y exigió a Lunin, pero el Real siempre se mostró peligroso y no necesitó volumen de juego para hacer daño.

Iban 29' cuando Konrad Laimer le cometió una falta evitable a Güler a unos 25 metros del arco y el turco se hizo cargo de la ejecución. El zurdazo pasó por arriba de la barrera y se metió en el ángulo tras una respuesta a medias de Neuer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044499453063671881&partner=&hide_thread=false NEUER SE METIÓ CON PELOTA Y TODO EN EL TIRO LIBRE DE ARDA GULER.



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Pero el Bayern no se vio afectado para nada en su ánimo. Salió a buscar otro gol con la voracidad y precisión que acostumbra tener y llegó al 2 a 2 sobre los 38' del primer tiempo.

Dayot Upamecano condujo con criterio y determinación hasta acercarse al área rival, donde metió un pase impecable a Harry Kane y el "9" inglés abrió el pie derecho engañando al arquero con una gran definición.