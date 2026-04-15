La millonaria cifra que ganó Boca con la victoria por Libertadores

El club de La Ribera sumó una importante cantidad de millones luego de la goleada 3-0 ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Cuánto puede ganar si avanza en el certamen.

La mejora del equipo ha sido sustancial en los últimos meses logrando tener buenos rendimientos en el plano local como internacional, reflejado en la cosecha de seis puntos sobre seis en juego hasta el momento en la Copa Libertadores . La sólida goleada 3-0 ante Barcelona de Ecuador firmó un gran presente del elenco de Claudio Úbeda, pero también un alivio económico debido a que Boca sumó una cifra importante de dinero en consecuencia de ello.

Solo por haber jugado el encuentro ante los ecuatorianos el club recibió por parte de Conmebol un reconocimiento de1.000.000 de dólares, aunque las miradas estaban puestas en los bonos que recibiría por haber sumado de a tres. Con la victoria confirmada, sumó 340.000 dólares sumando así 1.340.000 de la divisa estadounidense en un inicio de campaña que promete seguir sumando dinero de este certamen.

Debido a la victoria ante la U Católica, el club que preside Juan Román Riquelme acumula más de 1.680.000 USD en premios solo. Cabe recordar que en las instancias finales los valores se incrementan, a punto tal que el ganador de la edición sumará 25.000.000.

Di Lollo-Ascacibar- Foto Clarín

Cuáles son los premios por fase

Fase 1: USD 400.000

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 3.000.000

Mérito deportivo: USD 340.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

Boca brilló y goleó a Barcelona de Ecuador por Libertadores

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize sumó su segunda victoria en la misma cantidad de partidos en el certamen continental y llega afilado al superclásico ante River. Los goles fueron de Di Lollo, Ascacibar y Herrera.

Claudio Úbeda guardó a casi todos los titulares ante Independiente por el Torneo Apertura, para que descansaran para el debut de local en la Libertadores y tuvo recompensa: el equipo brilló y ganó. La única mancha del partido fue la nueva lesión de Agustín Marchesín.

Barcelona venía de caer en su debut por 1-0 ante Cruzeiro en Ecuador, y no pudo levantar cabeza en La Bombonera tras un muy flojo partido. Este partido significó la vuelta a La Bombonera de Darío Benedetto.

Así fue el partido entre Boca y Barcelona de Ecuador

El partido comenzó bastante trabado y con mucha pierna fuerte. La primera chance de riesgo la tuvo el equipo visitante, que no definió bien. En esa misma jugada, hubo una mala noticia para Boca: nuevamente se lesionó Marchesín, que tuvo que ser reemplazado por Brey tras un golpe en su rodilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044207856694489286&partner=&hide_thread=false EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.



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La primer jugada de peligro a favor de Boca llegó a los 17 minutos: Delgado metió un gran pase en profundidad para Merentiel, que ingresó al área, enganchó para su pierna izquierda y definió ancho al segundo palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2044209532528664816&partner=&hide_thread=false ¡PASE TOP DE MILTON Y MERENTIEL LE ERRÓ AL ARCO!



Boca volvió a llegar ante Barcelona



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Boca empezó a demostrar la superioridad sobre el equipo ecuatoriano, y tuvo otra posibilidad clara a los 32 minutos, cuando Merentiel desbordó por el sector izquierdo y le tiró un gran centro a Ascacibar, que cabeceó al medio del arco y no pudo marcar el primer gol del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2044214056660152380&partner=&hide_thread=false ASCACÍBAR LO TUVO DE CABEZA PARA BOCA ANTE BARCELONA #Libertadores pic.twitter.com/h90m743TKJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 15, 2026

Cuando el Xeneize estaba encerrando a Barcelona en su área, pero fallaba en el momento final, apareció una vieja fórmula: tras un gran centro de Blanco, un cabezazo certero de Di Lollo puso el 1-0 para el local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044214403059339764&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLPEÓ EL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE BARCELONA SC EN LA BOMBONERA.



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Al inicio de la segunda mitad, Boca continuó con el dominio, pero sin lograr ampliar la ventaja por una falta de contundencia. A los 57 minutos, nuevamente el Xeneize falló un mano a mano claro en los pies de Aranda, que tras un nuevo pase de Delgado, se la quiso picar al arquero, que la sacó al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044224361385627778&partner=&hide_thread=false ¡ARANDA LA QUISO PICAR Y CONTRERAS EVITÓ EL SEGUNDO DE BOCA SOBRE BARCELONA SC!



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Después de hacer a Contreras la gran figura del encuentro, Boca finalmente encontró el 2-0, a los 81 minutos con una jugada increíble de Blanco, que puso un centro perfecto para el gol de Ascacibar de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2044230265237553390&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | Jugadón de Blanco y frentazo de Ascacibar para el 2-0 de Boca vs. Barcelona.



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El partido terminó en goleada: a treinta segundos para finalizar el partido, Ander Herrera recibió en la medialuna y con un fuerte derechazo al palo derecho puso el 3-0 definitivo.