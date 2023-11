El Pato Fillol analizó la atajada del Dibu Martínez en la final del Mundial

El ex arquero de la Selección Argentina comparó la salvada contra Kolo Muani con una suya frente a Holanda

Todo se dio en medio de una charla donde el ex arquero campeón del mundo relataba algunas de sus experiencias, y en medio de eso menciona la ataja de Emiliano Martínez contra Kolo Muani. Inmediatamente el conductor, pidió que pongan en las pantallas la ya mítica salvada del marplatense.

image.png Fillol analizó la ataja del Dibu en la final del mundial

La tapada del Pato Fillol en la final del Mundial 1978

Luego, trajo a colación una de sus actuaciones destacadas en la final del mundial de Argentina 1978 contra Holanda. “¿Tenes la atajada a Robert Rensenbrink?”, consultó al conductor y a los productores del programa. “Yo también salgo con el pie. Una jugada muy importante”, agregó.

Allí empiezan a pasar el clip de dicha jugada donde se ve a Fillol con una tremenda ataja muy similar a la de Martínez, aunque en momentos diferentes, ya que la suya fue a los 44 del primer tiempo cuando el encuentro aún estaba 0 a 0.

Con respecto a eso, explicó que el rasgo fundamental de los arqueros es abrir bien los ojos y mirar al atacante, sin dar vuelta la cara. “Yo aplico eso en la docencia. No hay que dar vuelta la cara, no hay que cerrar los ojos. Y lo digo, no por criticar a nadie, sino porque uno ve partidos de la liga local y se ven esos errores”, continuó explicando el Pato.

“Por eso, yo digo que eso se trabaja de chico, porque sino después es muy difícil de corregir”, agregó también en relación a como pueden mejorar ese defecto los arqueros.