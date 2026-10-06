En la despedida de Messi, el Monumental cantó contra Tapia

Los hinchas mostraron un fuerte repudio al presidente de la AFA en la previa del encuentro ante Benín.

Los focos principales de esta noche están puestos en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, pero los hinchas que compraron sus entradas para asistir al Monumental no se olvidaron del Chiqui Tapia , y hubo algunos cánticos en su contra.

"Chiqui Tapia botón" se escuchó bajar de algunas tribunas del estadio de River, en reclamo contra el presidente y principal figura de la AFA , que viene siendo criticado por el bajo nivel de los rivales de la selección argentina en los diferentes amistosos organizados por el ente madre del fútbol nacional.

En los últimos días, la AFA fue duramente criticada por la prensa internacional por las denuncias de las delegaciones de Burkina Faso y Benín, que manifestaron las pobres condiciones en los contratos por los amistosos de la selección.

El fuerte reclamo de Benín contra la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino quedó en boca de todos por los problemas que sufrió Burkina Faso en camino al país, llegando tan solo cuatro horas antes para el encuentro que luego sería una vapuleada de la selección subcampeona del mundo. Ahora, hubo distintas situaciones con el seleccionado de Benín que hicieron ruido.

"Además de los interminables vuelos comerciales (unas 25 horas de viaje), que provocaron mareos y una pérdida momentánea de conocimiento de un analista de video según Mega Sports Media, todo el material aún no ha sido recibido", informó el periodista francés Romain Molina, tomando información del medio africano que realiza cobertura del seleccionado que enfrentará a la Argentina.

Por otra parte, a través de su cuenta de X, informó: "En el hotel, no hay agua caliente en un piso, el sauna está fuera de servicio y el gimnasio es una broma (dos cintas de correr y dos bicicletas, según informa Mega Sports Media)", dijo y agregó: "Condiciones indignas, sabiendo que tres jugadores benineses todavía no están allí y que el descontento crece internamente: ¿cómo es posible que la Federación argentina se quede con TODOS los ingresos del partido por la última de Messi, y que los benineses no tengan derecho ni a un centavo? Una pregunta a la que los dirigentes de la Federación beninesa también tendrán que responder...".

Après le scandale du Burkina Faso , c'est la sélection du Bénin qui rencontre des soucis avec l'organisation en Argentine



Outre les interminables vols commerciaux (environ 25 heures de voyage), ce qui provoqua des vertiges et une perte de connaissance momentanée d'un… — Romain Molina (@Romain_Molina) October 4, 2026

Luego, el medio dedicado al deporte africano alegó que esas situaciones fueron solucionadas: "Tras los ajustes iniciales propios de un viaje largo, todo se solucionó. La organización logística es óptima. El agua caliente funciona perfectamente en la cuarta planta del hotel, ha llegado todo el equipo necesario para la preparación de los alimentos y la logística está en pleno funcionamiento".

Luego, agregó: "El equipo está rindiendo bien. Los jugadores se han recuperado satisfactoriamente de su viaje y entrenan con concentración y compromiso. Las instalaciones disponibles cumplen con las expectativas del cuerpo técnico, lo que les permite implementar su programa según lo previsto".

La selección de Burkina Faso estuvo en duda hasta las últimas horas previas, ya que el plantel viajó tarde porque denunciaron que la AFA no cumplió con las condiciones estipuladas. Finalmente, el plantel que vino fue un sub 23, sin sus principales referentes.