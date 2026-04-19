Hasta que un día apareció Haaland: Manchester City le ganó al Arsenal y depende de sí mismo para ser campeón de la Premier

El delantero noruego marcó su gol más importante desde que llegó al equipo inglés, que ganó el partido más picante del torneo.

Erling Haaland anotó muchos goles desde que llegó a Manchester City a cambio de 60 millones de dólares. Sin embargo, ninguno fue tan importante como el de este domingo, que determinó la victoria por 2 a 1 al Arsenal en casa por la fecha 33 de la Premier League.

El triunfo implica que su equipo quede a tres puntos de su rival, actual líder del campeonato, con un partido menos.

El local arrancó mejor con un golazo de Rayan Cherki. El francés enganchó desde la derecha al centro y dejó rivales por el camino, para luego rematar de derecha y anotar un tanto milimétrico.

El zurdo, que llegó desde el Marsella, es uno de los mejores delanteros del planeta y es una de las cartas de su selección para la Copa del Mundo.

Embed ¡UFFF LO QUE HIZO CHERKI POR FAVOR! ¡GOLAZO DEL MANCHESTER CITY, QUE LE QUIERE ALCANZAR AL ARSENAL!



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Sin embargo, instantes después llegó el blooper del fin de semana. Gianluigi Donnarumma recibió el balón con los pies, tardó una eternidad en sacar y Kai Havertz llegó para presionarlo. El rechazo del arquero pegó en el delantero y se metió en el arco.

Embed ¡NOOO GIGIO! ¡BLOOPER DE DONNARUMMA Y GOL DE HAVERTZ PARA EL ARSENAL!



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Ya en el complemento, con el City buscando la necesario victoria, apareció Haaland con un zurdazo cruzado que dejó sin chances a David Raya y significó la victoria de su equipo.

Embed "Haaland":

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No fue sin sufrimiento la victoria del equipo de Pep Guardiola, porque primero casi lo iguala Magalhaes, pero el balón dio en el palo tras un desvío en O'reilly. Después, en la última Havertz tuvo el empate de cabeza, pero su frentazo salió apenas por arriba del travesaño.

Aston Villa ganó un partidazo con una atajada clave de Dibu Martínez

Aston Villa quedó a un paso de la próxima Champions League tras imponerse por 4-3 ante Sunderland a pocas fechas del final de la Premier League de Inglaterra.

En Villa Park, el equipo de Birmingham se adelantó con un doblete de Ollie Watkins, aunque la visita respondió rápidamente a través de Christopher Rigg.

En el complemento, Morgan Rogers estiró la ventaja para un 3-1 que parecía decisivo, pero Sunderland reaccionó y lo igualó con tantos de Trai Hume y Wilson Isidor.

Cuando el empate parecía sellado, la visita tuvo una chance más. Diarra se la quiso picar a Dibu Martínez, pero el arqueor argentino evitó el triunfo rival.

De esa jugada nació el tanto de la victoria. Tammy Abraham marcó en el tercer minuto adicionado y selló un triunfo clave.

Embed EL MANO A MANO DE DIBU MARTÍNEZ A LOS 93 MINUTOS PARA EVITAR EL 3-4.



Y lo ganaron 4-3 en la contra. pic.twitter.com/lgQrHryVTu — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 19, 2026

En paralelo, Liverpool volvió a imponerse en el clásico ante Everton con un 2 a 1 agónico.

Mohamed Salah abrió el marcador tras una asistencia de Cody Gakpo, mientras que Beto igualó para la visita.

En el cierre, Virgil van Dijk apareció de cabeza en tiempo añadido para darle el triunfo a los Reds, que sumaron su tercera victoria consecutiva en el Derby de Merseyside.

Por su parte, Nottingham Forest consiguió un triunfo determinante en la lucha por la permanencia al vencer 4 a 1 a Burnley.

Tras irse en desventaja por un gol de Zian Flemming, el equipo local reaccionó en el segundo tiempo con un hat-trick de Morgan Gibbs-White en apenas quince minutos.

Sobre el final, Igor Jesus selló el resultado definitivo que le dio aire al Forest en la tabla de posiciones.