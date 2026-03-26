La polémica decisión del Comité Olímpico con las atletas trans que regirá a partir de Los Ángeles 2028

Tras mucha conversación en torno a las mujeres transgénero en los Juegos Olímpicos, habrá una medida especial en la próxima edición.

El Comité Olímpico Internacional (COI) realizó un cambio para Los Ángeles 2028 y determinó que las atletas transgénero queden excluidas de las competencias femeninas en los Juegos Olímpicos. Esta decisión era uno de los puntos más polémicos de la agenda y había generado una amplia conversación en las últimas ediciones.

El nuevo reglamento redefine las condiciones de participación al restringir la categoría de mujeres a su condición biológica de base. La normativa introduce además una “ evaluación genética obligatoria ”, un trámite que cada deportista deberá acreditar en una sola oportunidad durante su carrera.

El test consiste en un PCR no invasivo, que detecta la ausencia del gen SRY , que es un indicador de masculinidad presente en el cromosoma Y. Este ya venía practicándose en ciertas disciplinas, impulsado por federaciones internacionales.

Aún así, hay muchas organizaciones, como La Asociación Médica Mundial, que criticaron su uso, por ser impreciso, además de cuestionar el valor ético de este procedimiento médico, que atenta contra los derechos de las personas transgénero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NTFxSF/status/2037190426352841122?s=20&partner=&hide_thread=false | Anuncio histórico del COI: solo mujeres biológicas en las categorías femeninas



Este jueves, el Comité Olímpico Internacional aprobó su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico. A partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, solo… pic.twitter.com/LKxclcrEYQ — NTF (@NTFxSF) March 26, 2026

Según la información, estos test contempla excepciones a la regla, como diferentes condiciones genéticas que provoquen un alto nivel de testosterona en mujeres, sin que estas puedan sacar ventaja de esto.

Quién preside el Comité Olímpico Internacional

El año pasado, Kirsty Coventry fue proclamada como presidenta del COI, logrando dos hitos históricos: ser la primera mujer en llegar al más alto mando y ser la primera persona africana en presidirlo en 130 años de existencia.

La ex nadadora zimbabuense, que cosechó siete medallas olímpicas en su carrera, tenía como uno de los temas más importantes de la agenda los test para evitar la participación de deportistas transgénero en competencias femeninas.

Desde la institución, con Coventry presentando el anuncio, argumentaron que el objetivo central es "salvaguardar la equidad, la seguridad y la transparencia en la rama femenina". El anuncio marca una ruptura con el lineamiento anterior del COI, que dejaba en manos de cada federación la decisión sobre la inclusión de deportistas trans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iocmedia/status/2037153224424149149?s=20&partner=&hide_thread=false The International Olympic Committee announces new Policy on the Protection of the Female (Women’s) Category in Olympic Sport.



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Aunque cabe destacar que el endurecimiento de los criterios se alinea con la agenda de Donald Trump, quien en 2025 ratificó el decreto “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” y además adelantó que se aplicarán trabas migratorias a quienes no cumplan estas normas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El caso que generó una alarma en los Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos de París 2024 se dio una fuerte polémica con la boxeadora Imane Khelif, que terminó ganando el oro, aunque recibió múltiples críticas y acusaciones de ser una mujer transgénero.

Una de sus contrincantes, Angela Carini, abandonó su pelea en menos de un minuto por la diferencia de nivel entre ambas, generando una ola de críticas en redes sociales, e incluso la intervención de Giorgia Meloni, presidente italiana, que argumentó: "Con estos niveles de testosterona, esta no es una competencia equitativa. No se debe autorizar a deportistas con atributos masculinos en competiciones femeninas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1819033287362281928?s=20&partner=&hide_thread=false | PARÍS 2024: La Premier de Italia, Meloni, defiende a la atleta Carini luego que abandonara la italiana la pelea de boxeo contra Imane Khelif de Algeria:



"Con estos niveles de testosterona, esta no es una competencia equitativa. No se debe autorizar a deportistas con… pic.twitter.com/lsR1crH11n — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 1, 2024

Las versiones terminaron siendo ambiguas, ya que el COI manifestó que Khelif cumplía con las condiciones para participar, mientras que los medios aseguraban que tenía hormonas masculinas. Incluso hubo peticiones para que le retiren la medalla conseguida.