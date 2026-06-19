Mundial 2026, en VIVO: Marruecos le gana a Escocia desde el primer minuto

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Mundial 2026: cómo formaría Argentina ante Austria

Con este panorama, Scaloni evalúa dos o tres retoques respecto del equipo que goleó 3-0 a Argelia. La principal modificación pasaría por el lateral derecho: Nahuel Molina se perfila para entrar en lugar de Montiel, que había sido titular en el debut.

En la zaga, la idea es sostener a Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez como dupla central, con Facundo Medina firme en el lateral izquierdo mientras Tagliafico no esté al ciento por ciento.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul es inamovible y estaría acompañado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Ese último puesto es otra incógnita: pueden aparecer Nicolás González o, incluso, el propio Paredes.

Arriba, Lionel Messi será titular. La duda es su acompañante: por lo mostrado en el debut, Lautaro Martínez corre con leve ventaja sobre Julián Álvarez, aunque la pulseada sigue abierta.

Así, la formación probable sería con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Medina en defensa; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Almada en el medio; y Messi junto a Lautaro en ataque.